David Otero estrena foto de portada

David Otero, el eterno guitarrista de la ya desaparecida banda El canto del loco, lleva desde el año 2010 trabajando en solitario; A día de hoy va mostrando con cuentagotas los detalles de su nuevo álbum (1980), a mediados de febrero conocimos el nuevo single (Jardines de flores) con el que piensa promocionarse y hace una semana nos enseñó la que será fotografía de la portada

Hace unos días os desvelé el título del disco “1980” y esta es la PORTADA! Alguna vez habéis pensado en viajar en el tiempo? En este disco me he atrevido a viajar al pasado, reencontrarme con mi yo de pequeño y con los sonidos que me despertaron mi amor por la música!!! pic.twitter.com/QcOKw9HhGm

— David Otero (@davidotero) 4 de abril de 2018