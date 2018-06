Joaquín Sabina abandona el escenario

El pasado sábado Joaquín Sabina tenía una cita con todos sus fans en el Wizink Center de Madrid pero, transcurrido más de medio concierto, se vio obligado a abandonar el escenario mientras cantaba Y sin embargo la perplejidad del público fue compartida por los músicos que le acompañaban, que siguieron tocando la melodía, con la intención, sin éxito, de hacerle volver.

Fue un concierto extraño en el que el cantante no dudó en admitir frente a todo el mundo y en varias ocasiones que no se encontraba a gusto, es por esto que hizo un parón de 15 minutos, además de que acabaría reconociendo que no estaba dando un buen espectáculo. El concierto formaba parte de su gira Lo niego todo, con la cual recorrería toda España y gran parte de Latinoamérica pero ahora, tras esta retirada inesperada y su ingreso en el hospital hace poco más de 2 meses, no son pocos los que se cuestionan si aún seguira sobre los escenarios o si, finalmente, tendrá que abandonarlos.

