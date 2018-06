Justin Timberlake actuará en la sala Opium de Barcelona

El cantante norteamericano actuará en Barcelona el jueves 12 de julio, en la sala Opium, y éste será el único concierto que dará en nuestro país con su gira Man of the woods. El director de Opium Barcelona, Kyke Navarro, ha admitido lo que le ha costa conseguir que el cantante fuese a su sala pero, sin duda, es una grandísima y certera apuesta ya que el Justin goza de una fama internacional, sea donde sea que quiera actuar va a vender todas las entradas.

De esta forma Kyke intenta desmarcarse de lo que suele sonar habitualmente en su sala en un intento de convertirse en un lugar más masificado, abierto a nuevos géneros musicales y , la verdad, es que empiezan con un muy buen pie gracias a la contratación de Timberlake. Sus declaraciones son bastante claras “Creo que estábamos demasiado encasillados en el EDM y ese mundo está cada vez más estancando. No podemos centrarnos sólo en los DJ, por eso vamos a traer raperos franceses, raperos estadounidenses y figuras del ‘pop'”. Pero esto no significa que no haya cabida para los Dj´s ya que podrán seguir pinchando ahi, tanto los nuevos como los que están por venir.

