Justin Timberlake presenta ‘Soulmate’, su apuesta para el verano

Justin Timberlake ha lanzado por sorpresa ‘Soulmate’, un nuevo tema que no está incluido en ‘Man Of The Woods’, su último álbum que lanzó hace tan sólo 5 meses. ¿Nuevo disco a la vista?

Justin Timberlake estrena ‘Soulmate’, una nueva canción con una melodía muy veraniega. Esta noticia ha sorprendido no solo por estrenarla un martes, un día nada habitual para este tipo de lanzamientos, sino porque hace tan sólo 5 meses que publicó su disco ‘Man Of The Woods’.

Timberlake apostó por una promoción muy potente, estrenando los vídeos de ‘Filthy’, ‘Supplies’, ‘Say Something’ y el tema que le da nombre al álbum ‘Man Of The Woods’, antes de su estreno.

Y tras vender un millón de copias parece que el artista ya está creando música nueva como ‘Soulmate’, producida por Nineteen85, responsable de los mayores éxitos de Drake.

Me gusta: Me gusta Cargando...