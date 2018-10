Katy Perry dejara la musica para ser actriz ?

En la industria musical a Katy Perry le queda ya muy poco por demostrar: ha sido la segunda artista, tras Michael Jackson, en colocar cinco canciones de un mismo álbum en el número uno de la lista Billboard, es la persona con más seguidores en Twitter y es una de las estrellas del momento. Pero si que en alguna que otra entrevista personal a la artista, siempre deja entre abiertas las puertas de dedicarse a ser actriz, pero todos nos preguntamos, por que dejaria de ser cantante, cuando realmente todo lo que toca Katy Perry siempre suele ser un exito seguro y con canciones que nos hace bailar a todo el mundo. No cabe duda de que a la intérprete no le faltará experiencia a la que recurrir en su nuevo propósito de ser actriz. “Haría una comedia“, adelanta acerca de unos planes sobre los que parece haber pensado largo y tendido. “Tendría que ser algo del estilo de Kristen Wiig o Jenny Slate, con un humor muy seco y negro, parecido a ‘La boda de mi mejor amiga’. Estaría dispuesta a cag… en la calle “como sucede en una escena de la mencionada película”. ella dice, ¡Me encantaría!”, añade para matizar que se sentiría muy cómoda en un papel secundario, pero esto es simplemente un proyecto.

Desde su consagración internacional, sus videoclips han sido algunos de los más celebrados por su elaborada producción y sus aires intencionadamente pop, siempre dandole un aire fresco e innovador a cada trabajo suyo, muchas veces era como empezar a ver una pelicula y la verdad, es que son trabajos muy bien realizados y ejecutados, no deja duda que es toda una actriz a la hora de grabar sus videos y si analizamos sus conciertos, la verdad que es todo un espectaculo en el escenario, siempre suele llevar coreografias muy complicadas y la energia que derrocha a la hora de sus conciertos, y si tenemos que hablar de sus look, suelen ser siempre que no deja indiferente a nadie, es muy camaleonica a la hora de cambios radicales.

Os dejamos con “Chained To The Rhythm ft. Skip Marley” es uno de sus videos que no deja indiferente a nadie, es como empezar a ver una pelicula futurista.

