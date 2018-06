Katy Perry muestra cómo se cambia de ropa en 30 segundos

Los cambios de vestuario durante un concierto de Katy Perry son muy rápidos. Y así lo hemos podido comprobar con el vídeo que publicó en Instagram Stories donde enseña que en 30 segundos se pone un traje nuevo.

Katy Perry está inmersa en su gira Witness The Tour, que el 28 de junio aterriza en Barcelona, y con la que está viviendo grandes momentos. A través de las redes sociales, la cantante ha mostrado uno de los secretos de su tour: el cambio de vestuario.

La artista de Swish Swish, que luce cinco trajes diferentes durante un concierto, ha publicado un vídeo en el que enseña cómo se cambia rápidamente, entre canción y canción.

Como se puede ver en las imágenes, Katy Perry consigue ponerse un nuevo vestido en treinta segundos. Eso sí, con mucho estrés y ayuda, ya que hay cuatro personas que le echan una mano con el ajustado vestido de cuero y volantes de traje de flamenca.

Costume change in 30 seconds or less or your pizza is free 🍕🎤🇫🇷 @katyperry (Check my Insta-stories for more backstage antics from this kitty’s concert in Paris) pic.twitter.com/nDjwRxJ5oH

— Derek Blasberg (@DerekBlasberg) May 31, 2018