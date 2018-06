Katy Perry sorprende con dos temas nuevos en su ‘Witness (Deluxe)’

Quizás Witness no ha cosechado éxito que Katy Perry esperaba y puede que esto se haya debido al cambio de estilo que ha llevado a cabo la californiana. Con este cambio, Katy se alejó del ritmo al que nos tenía acostumbrados en temas como I kissed a girl o Teenage dream, algo que algunos han visto como una manera de renovarse, pero que otros opinan que ha sido un gran error.

Ahora, cuando se cumple un año del lanzamiento de Witness, Katy Perry ha decidido lanzar una edición especial del álbum que lleva el nombre Witness (Deluxe) y que, además, incluye dos temas nuevos: Dance with the Devil y Act my age.

Con Dance with the Devil la artista sorprende con una voz en forma de eco y un ritmo que se acerca al trap. Se trata de un tema que denota pesimismo donde el estribillo canta sobre bailar un tango con el rey de los infiernos.

En cambio, con Act my age volvemos a recuperar a aquella Katy Perry de 2010 y es que, de hecho, este nuevo tema se parece, y mucho, a California Gurls. La letra de Act my age es una alabanza a la típica frase de que “los treinta son los nuevos veinte”. Además, la cantante ha afirmado que se siente muy bien con su edad y que si, en algún momento, decide comportarse como una chica de 13 años y no de 30, ¡a quién le importa!

Katy se encuentra ahora en plena gira mundial y, además, el próximo 28 de junio pasará por Barcelona. Ahora que conocemos la existencia de estos dos temas nuevos, las ganas de disfrutar de la californiana en directo no hacen más que ir en aumento.

