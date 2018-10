Kiss prepara su gira mundial de despedida

45 años después de la fundación de Kiss en Nueva York, el grupo de Rock prepara la que será su despedida definitiva. La despedida consistirá según han explicado ellos mismos, en una explosiva gira mundial que tendrá lugar a lo largo de todo el 2019.

El tour llevará el nombre de “End of the road” y comenzará el 31 de Enero en Vancouver (Canadá). Continuarán su gira por Estados Unidos y Europa, que son hasta ahora los lugares con fechas confirmadas.

“Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y la última oportunidad para los que no. Estamos diciendo adiós con nuestra última gira con nuestro más grande espectáculo hasta ahora”.

La banda norteamericana quiere despedirse por todo lo alto con su público como agradecimiento a la fidelidad que siempre les han mostrado:”Todo lo que hemos construido y lo que hemos conquistado en las pasadas cuatro décadas nunca hubiera ocurrido sin los millones de personas que han llenado clubes, pabellones y estadios durante todos estos años”

La primera gira de despedida de Kiss tuvo lugar entre 2000 y 2001 con 142 conciertos en los que actuaron por última vez los miembros originales: Ace Frehley y Peter Criss. La banda decidió no poner punto y final entonces y volvió a ponerse en marcha sin ellos hasta la actualidad.

May 27 – Leipziger Messe – Leipzig, Germany

May 29 – Stadthalle – Vienna, Austria

May 31 – Konigsplatz – Munich, Germany

Jun. 02 – Georg Meiches Stadium – Essen, Germany

Jun. 04 – Waldbuhne – Berlin, Germany

Jun. 05 – Expo-Plaza – Hannover, Germany

Jun. 07 – Sweden Rock Festival – Sölvesborg, Sweden

Jun. 11 – Ice Arena – St. Petersburg, Russia

Jun. 13 – Dinamon Stadium – Moscow, Russia

Jun. 16 – Nsa Stadium – Kiev, Ukraine

Jun. 18 – Tauron Arena – Krakow, Poland

Jun. 25 – Ziggo Dome – Amsterdam, Netherlands

Jun. 27 – Tons Of Rock – Oslo, Norway

Jun. 28 – Trondheim Rocks – Trondheim, Norway

Jul. 02 – Ippodromo Snai San Siro – Milan, Italy

Jul. 04 – Hallenstadion – Zurich, Switzerland

Jul. 06 – Rennbahn – Iffezheim, Germany

Jul. 09 – Birmingham Arena – Birmingham, England

Jul. 11 – O2 Arena – London, England

Jul. 12 – Manchester Arena – Manchester, England

Jul. 14 – Newcastle Arena – Newcastle, England

Jul. 16 – Sse Hydro – Glasgow, Scotland

La banda se retira de los escenarios, y con mucha pena los despediremos. Ellos dejarán de maravillarnos con sus espectaculares puestas en escena, pero sus característicos maquillajes, sus míticas canciones y la pasión de sus millones y millones de fans, no morirán nunca. Como tantos otros artistas y grupos musicales serán siempre eternos.

