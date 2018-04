Kylie publica disco este viernes

‘Golden’ es uno de los álbumes más personales de Kylie hasta la fecha, con todas las canciones de ‘Golden’ co-escritas por Minogue. Su viaje a Nashville implicó trabajar junto a dos escritores clave, ambos con casas en la ciudad. Uno fue el compositor británico Steve McEwan (cuyos créditos incluyen grandes éxitos country para Keith Urban, Kenny Chesney y Carrie Underwood), y la otra fue Amy Wadge, otra británica (conocida por su trabajo con Ed Sheeran). Fue, entonces, un proyecto verdaderamente internacional: ‘Golden’ fue creado principalmente con el productor africano-alemán Sky Adams y una lista de colaboradores incluyendo a Jesse Frasure, Eg White, Jon Green, Biff Stannard, Samuel Dixon, Danny Shah y Lindsay Rimes, y hay un dúo con el cantante inglés Jack Savoretti.

Lista completa de canciones de ‘Golden’:

1.Dancing

2.Stop Me From Falling

3.Golden

4.A Lifetime To Repair

5.Sincerely Yours

6.One Last Kiss

7.Live A Little

8.Shelby ’68

9.Radio On

10.Love

11.Raining Glitter

12.Music’s Too Sad Without You (con Jack Savoretti)