La actuación de Marilia para la gala de Eurovisión demasiado sensual para Youtube

El pasado domingo 20 de enero tuvo lugar la gala de Operación Triunfo de la que saldría la canción que nos representaría en el festival de Eurovisión 2019. Como ya te contamos, el ganador de la noche fue Miki con su tema ”La venda” pero cuando parecía que todo había acabado aquí y que podríamos disfrutar de todos los temas de la gala en todas las plataformas, Youtube da una vuelta de tuerca.

”Todo bien” fue el tema defendido por Marilia. La canción compuesta por Sananda (”Only you”), Chris Wahle (”Planeta Azul” de Ruth Lorenzo), Andreas Öhrn(”Hijos del mar” de David Bisbal) y Juan Carlos Fuguet López (”Oh Baby” de Ana Mena) quedó en sexta posición dentro de los 10 finalistas y se encontraba en todas las plataformas musicales sin problema, hasta ayer.

“La comunidad de YouTube ha identificado este contenido como ofensivo o inadecuado para algunos públicos. Aviso: el contenido de este vídeo puede herir la sensibilidad del espectador“, muestra la plataforma de vídeos a los que usuarios que quieran verlo, que deben pulsar el botón ‘Lo entiendo y quiero continuar’ para continuar con su reproducción.

Mensaje compartido por María, ex concursante de OT 2018 y amiga de Marilia en su Twitter.

En la actuación, Marilia bailaba acompañada de 5 bailarines e iba vestida con un maillot de flecos, medias y botas. Estos factores parecen ser ”demasiado” sensuales para la comunidad, según Youtube.

La propia Marilia no ha dudado en expresar su disconformidad a través de sus redes sociales, apoyada por sus ex compañeros de academia y toda una comunidad de fans que exigen a Youtube que devuelvan la normalidad al vídeo que, afirman, no tiene nada que censurar.

Me gusta: Me gusta Cargando...