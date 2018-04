LA BANDA SONORA DE “EL GRAN SHOWMAN” VUELVE AL Nº1 EN UK

Tras bajar a la segunda posición, la banda sonora de El gran showman recupera el número 1 en la lista de discos británica, y ya son 12 semanas en lo más alto. 43 mil unidades combinadas en su tercera mejor semana en cifras, con el apoyo de la edición en vinilo recién publicada. Gerge Ezra desciende al segundo puesto con Staying at Tamara’s.

El podio se completa con la entrada más fuerte de la semana, The Weeknd con My dear melancholy a la tercera posición. También inician camino en el top 10, The Vaccines con Combat sports (nº4), y Kacey Musgravescon Golden hour (nº6).

En la lista de canciones vuelve a haber cambio de líder. Ascenso del quinto al primer puesto de Lil Dicky y Chris Brown con Freaky friday. Descenso a la segunda posición de Rudimental, Jess Glynne, Macklemore y Dan Caplen con These days. El podio se completa en el número 3 con This is me de la banda sonora de El gran showman. Entrada destacada a la séptima posición de Call out my name de The Weeknd.

1. – Hugh Jackman, Keala Settle, Zac Efron, y Zendaya

2.A million dreams – Ziv Zaifman, Jackman, Michelle Williams

3.A million dreams [Reprise] – Austyn Johnson, Cameron Seely

4.Come alive – Hugh Jackman, Keala Settle, Daniel Everidge y Zendaya

5.The other side – Hugh Jackman y Zac Efron

6.Never enough – Loren Allred

7.This is me – Keala Settle

8.Rewrite the stars – Zac Efron y Zendaya

9.Tightrope – Michelle Williams

10.Never enough [Reprise] – Loren Allred

11.From now on – Hugh Jackman

