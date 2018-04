La disputa por la herencia de George Michael

Hace poco más de un año el mundo musical sufría la pérdida de este gran artista, a día de hoy la familia y su pareja continúan peleándose por su herencia, ambos bandos han dicho que actúan impulsados por el amor que sienten hacia el difunto.

Fadi, el novio, está alimentando la llama al hacer una serie de ataques a través de la redes escribiendo frases como”salvajes, criaturas mortales”, una clara referencia a la familia del cantante, o “incluso me acusaron de tener algo que ver con tu muerte y además retuvieron todas mis cartas. . . Incluso me negaron la entrada a nuestra casa en Goering, donde incluso envolvieron mis ropas y me las enviaron en bolsas de basura”, la familia, mientras tanto, ha decidido guardar silencio

Las declaraciones del expeluquero, se centran en quejas relacionadas con la imagen pública que se ha dado de el además de reclamar un dinero que cree que le pertenece, motivos por los cuales aún permanece en la casa que compartía con el cantante sin tener ningún tipo de derecho legal.

Según la prensa británica, Fadi, carece de ingresos y se ha visto obligado a vender el Range Rover que le regaló George Michael. El, por su parte, ha admitido en su cuenta de Twitter que tiene que luchar por conseguir leche y agua, en la cual también vende recuerdos de la estrella.

