La música se vuelca con Gabriel Cruz

El caso del pequeño Gabriel Cruz no ha dejado indiferente a nadie. Una gran cantidad de cantantes han mostrado su apoyo a la familia del pequeño almeriense tanto desde el día de su desaparición como cuando se conocía la noticia de su asesinato.

El pasado viernes, Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, hacía un llamamiento a la sociedad pidiendo que la gente compartiese en sus redes imágenes de pescaítos, unos animales que al pequeño de ocho años le encantaba dibujar.

No tardaron en producirse las respuestas por gran parte del mundo de la música. Aunque han sido muchas, muchísimas, las manifestaciones y muestras de cariño que se han producido en estos últimos días, vamos a destacar algunas:

David Bisbal, almeriense, publicaba en su cuenta de instagram un emotivo vídeo de una inmersión de buceo en las aguas de Almería acompañado del mensaje: “Me uno al llamamiento en apoyo a la familia de Gabriel. Este vídeo lo grabé para mi hija Ella, me encontré con Nemo y su papá y como sé que te encantan los peces te dedico este vídeo! Pronto volverás a casa y en la playa de Almería descubrirás muchos peces de colores”.

India Martínez también se sumó a la iniciativa compartiendo en sus redes, primero, una fotografía de la Fundación ANAR informando de la desaparición de Gabriel y, después, un dibujo de un pececillo azul con el que daba todo su apoyo a la familia.

La cantante valenciana Soraya Arnelas tampoco ha querido faltar y se ha unido a las numerosas manifestaciones de cariño, aunque al principio se mostró muy impulsiva en su reacción al conocer el desenlace del caso del pequeño Gabriel, rápidamente se disculpó explicando que su arrebato se debía a la impotencia que sentía por ser madre. En sus redes sociales también se ha podido ver al pescaíto de Gabriel.

Alejandro Sanz compartió en sus redes un pequeño vídeo en el que el dibujo de un pez nada por el mar acompañado del texto: “Por muy grande que sea este mar, te vamos a encontrar pequeño. Todo mi apoyo a la familia de Gabriel. #TodosSomosGabriel”. Y, una vez que se conocía la trágica noticia, el cantante compartió una nueva publicación.

Y, por supuesto, no podía faltar Rozalén. Tras saber que Gabriel era un gran admirador de sus canciones, la cantante de Albacete no ha querido fallar al pequeño. En una de sus publicaciones de instagram explica su encuentro con los padres de Gabriel Cruz y que, a partir de ahora, no podrá evitar pensar en el pequeño cada vez que cante su tema “Girasoles“, la canción preferida del pescaíto.

#TodosSomosGabriel. No dejes de nadar, pequeño.

