La nueva canción de Will Smith

Hace unas semanas os comentábamos en nuestra sección de series algunas de las curiosidades más desconocidas acerca de una de las series que ha tenido una gran repercusión entre el público, si, hablamos del Príncipe de Bel- Air. Will Smith se dio a conocer gracias a su papel protagonista en ella pero, lo que muchos no saben es que, antes que actor era rapero y fueron sus deudas las que le obligaron a plantearse salir en la pequeña pantalla, la que le vio nacer. Desde entonces ha participado en numerosas películas, algunas con mayor éxito que otras (Men in Black, Wild wild west y Gettin Jiggy wit it).

Pero muchísimo tiempo que no muestra al mundo sus dotes musicales, Lost and found una de las últimas canciones que vio la luz en 2005, y ahora ha presentado el que parece que pueda ser su nueva single y, para sorpresa de todos, se especula con que puede no aparecer solo, sino que cuente con la colaboración de la grandiosa Rihanna. La respuesta es “si y no a la vez” ya que ella no estará presente físicamente pero si que lo estarán sus letras. A través de este rap lanza un mensaje directo hacia todos esos medios que hablaron de su supuesto divorcio, de la que es su mujer desde hace 21 años, Jada Pinkett Smith, y tomaban como cierto el falso rumor de que se iba a casar con Rihanna.

