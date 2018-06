La peineta de Robbie Williams en la inauguración del mundial

Ayer por la tarde quedó oficialmente inagurado el mundial de Rusia, se hizo mediante una ceremonia en el Luzhniki Stadium de Moscú lugar en el que cantó el gran Robbie Williams que brindo al público con un popurri de sus canciones más reconocidas, acompañado por el talentoso arpista Alexander Boldachev y por la impresionante soprano Aida Garifullina.

La polémica viene cuando el cantante ingles miró fijamente a la cámara y le hizo una peineta a todos los espectadores que veían el certamen desde casa, ya que los que se encontraban en ese estadio no pudieron ser conscientes, mientras que mostraba el dedo, por si no fuera poco, también decidió comentar que “hacía eso gratis” (cambiando la letra de la canción), eso sí, lo ha hecho todo con su toque de humor tan característico. Todo esto ha sido impulsado por su afán de defenderse ante aquellas críticas que decían que se había vendido a Rusia por dinero. O, simple y llanamente, podría ser una de las gamberradas, que no sería la primera ni mucho menos, de este aclamado artista.

En la inauguración de⁠⁠ #Rusia2018, Robbie Williams se salió de la letra de Rock DJ para mandar un mensaje…

En vez de “most of them fleece me every night”, cantó “most of them fleece me but I did this for free” (“la mayoría me despluma pero hice esto gratis”). Y metió un 🖕. pic.twitter.com/Bj9Dfaddk5

— Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) 14 de junio de 2018