Tras 66 años en los kioskos, New Musical Express, la revista musical de mayor influencia en Reino Unido se ve obligada a dejar de publicarse en papel.

Esta medida intentó evitarse de todas las maneras posibles, ofreciendo la revista semanal de forma gratuita, pero tal como afirmaba Paul Cheal, director de Times Inc. en Reino Unido: “Hemos llegado a un punto en el que no es viable financieramente una revista gratuita semanal“. Sin embargo, la revista se podrá seguir leyendo en la web, “donde el esfuerzo y la inversión se enfocarán en asegurar un futuro fuerte para esta marca”.

La revista cierra, así, una de sus etapas más gloriosas. En 1952 NME creó la primera lista de los singles más vendidos en Reino Unido y, a partir de ahí, su éxito no dejó de crecer, haciéndose a sí misma. Más tarde, artistas como Elvis Presley, The Beatles y The Rolling Stones ocuparon su portada, convirtiendo a la revista en una de las que más influencia cosechaba del país.

En 1997 nació su edición online, donde podremos seguir leyendo su contenido e informándonos de todo lo que tiene que ver con el panorama musical inglés e internacional. Este viernes saldrá a la venta en kioskos el último ejemplar impreso de NME, con la portada de la banda de rock británica “Shame“; aunque también saldrá en ocasiones especiales, de pago, dentro de NME Gold.