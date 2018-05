La sala Hebe Vallekas cierra sus puertas

La mítica sala que abrió sus puertas en 1980, situada en el centro de la vida y la música de Vallecas, en Madrid, cuelga el cartel de “CERRADO”.

Sus dueños han anunciado la triste noticia: la sala Hebe Vallekas cerrará sus puertas este sábado 26 de mayo. Han explicado que esta drástica medida se debe a la prohibición de organizar conciertos. En sus redes sociales han publicado el comunicado en el que exponen:

Hola, queremos informaros que hemos tomado la decisión de cerrar el Hebe. Esperamos que esta sea una medida provisional, pero es difícil, esto se está alargando muchísimo. Y lo de no poder hacer conciertos nos supone unas pérdidas económicas que no podemos soportar, sobre todo viendo que en los próximos meses no vamos a poder solucionar nada. Esta decisión es dolorosa después de más de 38 años de vida, nos duele sobre todo por los grupos, porque sabemos las dificultades que tienen para encontrar locales donde tocar, pero no tenemos más remedio. El 26 de mayo será el último día que abriremos, ha sido un honor estar toda una vida con vosotr@s. Un saludo 😣😣.