La vuelta de MGMT: “Es divertido mezclar cosas repugnantes con música pop”

Tras cinco años de silencio, la banda americana regresa con su nuevo álbum ‘Little Dark Age’. Un canto al mal gusto (estético), los estribillos facilones y con más crítica social de lo que ellos mismos se imaginan

Cómo pasa el tiempo. Diez años en concreto desde que su primer álbum, Oracular Spectacular (Columbia Records) hiciera que una anecdótica banda de Connecticut acortara en siglas su nombre de pila -The Management- para abastecer de hits a una generación lista para irse al Coachella con sus mejores galas. De poner estribillo a un verano hipster, las canciones de MGMT pasaron a frecuentar todo tipo de círculos como sinónimo de buen gusto y tendencia para las mentes más comerciales. Y si no, que levante la mano quien no haya bailado Electric Feel en alguna carpa del Primavera Sound. O tarareado Time to Pretendal final de la Temporada 1 de Gossip Girl o en la secuela de Sensación de Vivir.Hasta Nicolas Sarcozy hizo uso de Kids -sin su permiso- en mítines y anuncios durante las elecciones francesas de 2009, con posterior demanda económica del dúo americano.

La banda formada por Ben Goldwasser y Andrew VanWyngarden en su primer año de universidad encabezó ese movimiento neo psicodélico que aturdió al rock en el comienzo de los 2000. Idearon toda una estética ‘festivalera’ que luego se encargarían cadenas de ropa como Topshop o Asos.com de difundir basada en gafas Wayfarer de colores, camisetas raveras, bandanas de leopardo y un fondo de armario recopilado en tiendas de segunda mano. Dos discos más tarde y con el cansancio acumulado de una gira perenne casi sin descanso, decidieron poner tierra de por medio en 2014. Tocaba centrarse en sus vidas personales para mirar con cierta distancia el camino recorrido y así saber qué rumbo tomaría el futuro de la banda.

Un parón existencial que decidieron romper por mail hace año y medio y que ahora se materializa en la publicación de Little Dark Age, su nuevo álbum. Un título no casual como anuncia su primer videoclip, en el que Andrew (guitarra y voz) se mete en la piel de un Robert Smith vampírico entre viñetas de tintes siniestros y surrealistas. Para no seguir con las conjeturas, el mismo nos desvela en una llamada telefónica desde Boston si se trata de su disco más pesimista o es simple cuestión de estética.

Andrew: Es sin duda, nuestro disco más escapista, un sincero reflejo de lo que está pasando ahora en nuestras vidas. Grabarlo fue casi como una experiencia comunal por todas las personas que colaboraron y cuyo acercamiento personal ha influido en el resultado final. Nos permitió escribir canciones más directas y que conectaban de forma íntima con nuestros mismos. Es quizá el álbum más personal que hemos hecho.

