Lady Gaga arrasa en los Critics’ Choice Awards 2019

Lady Gaga ha deslumbrado tanto a la crítica especializada como al público por su actuación en ‘A Star Is Born’, la cinta dirigida por Bradley Cooper. Por eso no sorprendió a nadie que le llovieran nominaciones por interpretar a Ally y por ‘Shallow’, canción que forma parte de la banda sonora de la película. Ayer se celebraron los Critics’ Choice Awards en California (Estados Unidos), unos premios donde la cantante se presentaba como una de las candidatas favoritas para ganar ambos galardones.

No tomó por sorpresa que se repitieran algunos de los ganadores de los Globos de Oro, así es que como Lady Gaga volvía a llevarse el galardón a Mejor Canción por ‘Shallow’, compuesta junto a Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegaba en la categoría de Mejor Actriz. Debido a la dinámica de la gala, se esperaba que la ganadora fuera Glenn Close, quien se alzó con el Globo de Oro hace unas semanas. Al igual que en la categoría de Mejor Actriz de Serie, se producía en esta un empate. No solo Glenn Close se alzó como ganadora, sino que también Lady Gaga fue galardonada.

La cantante subió al escenario a recibir el premio entre lágrimas y dio un discurso bastante emotivo, donde agradecía especialmente a Bradley Cooper y afirmaba que interpretar a Ally fue una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Al sonar la música que marcaba el tiempo límite del discurso, Lady Gaga bromeaba con que podía seguir con el piano de fondo.

Lady Gaga's emotional acceptance speech for her tied win for best actress #CriticsChoice pic.twitter.com/IAepNXW87Y

— Variety (@Variety) January 14, 2019