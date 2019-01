Lauren Jauregui se convierte en Afrodita en su nuevo videoclip

Tras presentar ”More Than That”, Lauren Jauregui lanza el videoclip del tema y se convierte en una auténtica diosa. En el nuevo videoclip podemos ver como la artista se inspira en la mítica diosa griega Afrodita, la diosa del placer y la belleza. Lauren ha sido la encargada de la dirección de arte de su nuevo vídeo y ¡todos estamos encantados!

En declaraciones en la revista ”Vogue”, la ex miembro de Fifth Harmony explicó que este vídeo representa la visita de Afrodita a la Tierra y se encuentra a sí misma en un club nocturno, rodeada de todas las encarnaciones de la divinidad femenina con la forma de bailarinas exóticas.

La artista toma diversos elementos de la mitología griega y las combina con elementos de la actualidad con la intención de exponer la fuerza, la sensualidad y el empoderamiento de la mujer.

Me gusta: Me gusta Cargando...