Lenny Kravitz discriminado en ‘Big Little Lies’

Lenny Kravitz quiso ser partícipe de la aclamada serie Big Little Lies pero sospecha que, los productores, no contaron con el debido a su incomodidad ante la elección de un actor negro para que haga el papel de villano. Esta serie está basada en el libro, que lleva el mismo nombre, cuya autora es Liane Moriarty, y cuya acogida ha tenido bastante éxito y no solo por su reparto (ya que las tres actrices protagonistas son Nicole Kidman, Reese Witherpoon y Shailene Woodley), la trama, los escenarios, la calidad técnica… son los elementos que han hecho que este posicionada como una de las mejores series del año pasado.

Según varias fuentes el cantante “fue considerado para interpretar a a uno de los maridos” aunque el mantiene su postura de que ser el único hombre negro en el programa fue una gran desventaja, durante el periodo de audiciones. “Lo que me vino a la cabeza y pensé es que si yo era el único hombre negro en el programa, no iban a querer que hiciera lo que tenía que hacer”, confesó en la BBC. “Así que eso no sucedió. El director (Jean-Marc Vallee) dijo, ‘Te quiero para esto pero trabajaremos juntos en otra ocasión’”. Cuando se le preguntó acerca de que rol debería de haber interpretado simplemente murmuró que no podía decirlo pero, con el transcurso de la entrevista, deja entrever que podría haber sido Perry, el marido de Celeste, papel interpretado por Alexander Skarsgard quien ha conseguido ganar un Emmy y un Golden, precisamente, por darle vida a este personaje.

La felicidad de Lenny le llega por parte de su hija Zoe a quien han elegido para que haga de la profesora de yoga en Big Little Lies “Estoy mucho más feliz de que haya conseguido el papel, funcionó maravillosamente”. Del mismo modo, también se ha ocupado de desmentir aquellos rumores que aseguraban que sería el gran (segundo) fichaje de la segunda temporada, segundo porque será la maravillosa Meryl Streep quien protagonice la siguiente tanda de capítulos.

