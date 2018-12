Lisa Stansfield actuará en Barcelona en noviembre de 2019

La cantante británica Lisa Stansfield actuará el 12 de noviembre de 2019 en el Teatre Coliseum de Barcelona dentro de la programación del Room Music Festival, ha informado este jueves el festival. La actuación de Stansfield en Barcelona forma parte de una serie de fechas que ha anunciado la cantante para octubre y noviembre de 2019 para conmemorar el 30 aniversario de su álbum debut en solitario, “Affection”, que vendió más de cinco millones de copias. En la gira del 30 aniversario, Lisa Stansfield acompañada de su banda interpretará temas de “Affection”, junto con los clásicos de los otros siete discos de la cantante. y sín mas, vamos a disfrutar uno de sus temas mas sonados y bailados, no es otro que este “All Around the World”

