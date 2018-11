Little Mix ofrece un adelanto de su nuevo álbum, LM5

La girl band, Little Mix, ha adelantado fragmentos sobre todas las canciones que componen su nuevo disco LM5. Recordemos, que ya podíamos escuchar dos de sus canciones al completo. Era el caso de Woman like me, en la que las chicas cantan junto a Nicki Minaj, o Joan of Arc.

Así es. Por fin, podemos conocer algo más sobre su nuevo disco. La verdad, es que la noticia ha sentado muy bien entre sus fans, que esperaban con ansia a que las jóvenes artistas desvelaran alguna que otra canción más. No ha sido el caso, pero parece que el ofrecer una pequeña parte de cada una de sus canciones, ha satisfecho a lxs mixers.

Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall se han comprometidos totalmente en este proyecto, dedicando gran parte de su tiempo en escribir y grabar sus canciones junto a los mejores compositores y productores como Ed Sheeran, Camille Purcell, Jess Glynne.

Little Mix ha vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo, y tienen hasta nueve singles con certificación de Platino. Su último álbum vendido, fue el más vendido en cuanto a discos publicados por una banda femenina en el Reino Unido, y ha sido el que más tiempo ha permanecido en el Top 40 .

Ya sabes, si eres fan del Grupo Little Mix estás de enhorabuena, porque tienes disponible este breve adelanto que las jóvenes nos han ofrecido. Ya puedes escucharlo, nosotros lo hemos hecho y sabemos, que no te va a defraudar para nada. ¡No te lo pierdas!

