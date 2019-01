Little Mix podría colaborar con BLACKPINK

Ambos grupos tuvieron un año lleno de éxitos, sobre todo BLACKPINK, que alcanzó una proyección internacional increíble. Tanto los fans de Little Mix como los de BLACKPINK se llevaron una gran sorpresa cuando Jade Thirlwall confesó que le gustaría colaborar con BLACKPINK.

a BLACKPINK collab would be pretty amazing 🙊💕✨ x — Little Mix (@LittleMix) January 14, 2019

Todo empezó cuando la integrante de Little Mix estaba contestando a las preguntas de los fans a través de Twitter y dijo que estaban interesadas en colaborar con otro grupo femenino y dejaba en el aire que el grupo pertenecía al género del K-Pop. Más adelante matizó que la bandgirl en la que estaban interesadas era BLACKPINK. Los fans enloquecieron ante esta confesión, quienes expresaron sus ganas de que esta colaboración se hiciera realidad.

2018 fue un gran año para ambos grupos. BLACKPINK unió sus fuerzas con Dua Lipa (‘Kiss And Make Up‘), mientras que Little Mix lo hizo con Nicki Minaj (‘Woman Like Me’), lo cierto es que ambas colaboraciones se posicionaron en lo más alto de todas las listas de éxitos.

BLACKPINK se encuentran inmersas en su primera gran gira por Norteamérica y Europa, además estarán en el Coachella 2019 como cabeza de cartel. La bandgirl surcoreana se encuentra en uno de sus mejores momentos, sin embargo, aún no se ha pronunciado ante la propuesta de Little Mix. Lo que nos queda claro es que la posibilidad de una colaboración está sobre la mesa.

