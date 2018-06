‘ Living the dream’ de Slash ya tiene fecha de salida

Slash ha confirmado que el 21 de septiembre verá la luz su nuevo álbum, Living the dream, solo que en esta ocasión trabajará con Myles Kennedy and The Conspirators; Cmienza de esta forma una nueva etapa en su carrera después de haber hecho la gira con los Guns n´Roses en la cual se ha vuelto a juntar con Axl Rose, después de 20 años; La buena noticia aquí es que parece que, en su nueva gira, volverán a pasar por España.

El 13 de septiembre comienza su tour por Estados Unidos, su primer concierto será en el mítico garito Whisky a Go Go, de Los Angeles (muy conocido por ser el lugar que vio nacer a los Guns n’s Roses, marcó tanto al grupo que en forma de agradecimiento, también lo escogieron para dar su primer concierto cuando volvieron a juntarse en 2016).

