Lo nuevo de Barei

Bárbara Reyzábal González-Aller, Barei para los amigos, es una cantante y compositora española más conocida por representar a España en el festival de Eurovisión hace un par de años y desde entonces se ha dedicado más a componer que a subirse a los escenarios a cantar. Hasta hoy que ha lanzado un videoclip grabado con la app Musical.ly, el primero en la historia de la aplicación, y la canción elegida ha sido ha sido la que también da nombre al disco You number one del cual ya ha dicho que “Quería hablar un poco de la autenticidad, de la individualidad de cada uno” y añade que cada uno sabemos hacer algo solo que hay encontrarlo y que “olvidamos muchas veces nuestra autenticidad por intentar copiar, imitar, ser como otros. Creo que es un error, hay que potenciar lo que nos diferencia en lugar de lo que nos vuelve iguales”.

Con este nuevo CD quería invitar a su público a ser más creativo y participativo, a la par que es un intento de demostrar que si ella podía cualquiera puede coger su móvil y ponerse a grabar (claro, pero igual no tienen el mismo éxito), de esta forma todo lo que conforma You number one está hecho de esta manera (la portada, el videoclip…). Para poder llevar acabo este proyecto tuvo que ponerse en contacto con el equipo de Musical.Ly ya que quería colocarse entre los musers (estos son los influencers de la app) más conocidos en España y que, así, estos participasen en su propósito, y lo consiguió. Dentro de este vídeo musical se encuentra el último baile que Barei quiere poner de moda, al igual que intentó hacer cuando represento a nuestro país en Eurovisión, consiste en una coreografía muy sencilla con ánimo de que se la pueda aprender cualquiera para después subirlo a la app.

