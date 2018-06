Lo nuevo de DNCE

El pasado fin de semana el grupo DNCE sorprendió a su público con el lanzamiento de un EP que contiene cuatro canciones completamente nuevas, entre ellas se encuentra People to people (nombre que comparte con el título del EP) que ya esta disponible en todas las plataformas digitales y en algunas tiendas de música.

Las otras tres canciones se llaman TV in the morning, Still Good, Lose my cool y Man on fire, de esta forman intentan ampliar su, muy poco holgado, repertorio de canciones y por tanto, es muy posible que, el pueblo español que acuda a los conciertos que darán en nuestro país (como artista invitados a la gira 24k Magic World Tour de Bruno Mars), pueda corearlas junto al Joe Jonas, quien hace de vocalista del grupo. Actuaron en el Estadi Olímpic de Barcelona, el pasado 20 de junio, y hoy lo harán en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Me gusta: Me gusta Cargando...