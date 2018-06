Los Backstreet Boys cambian de instrumentos

La boy band compuesta por Nick Carter, AJ Mclean, Howwie Dorough, Brian Littrel y Kevin Richardson, los Backstreet Boys, visitaron ayer el plató del programa de Jimmy Fallon y dejaron un momento para la historia, ya que tocaron I Want It That Way con instrumentos de juguetes.

No hace mucho este grupo de chicos, no tan jóvenes, celebraba su 25 aniversario con Don´t go breaking my heart y ahora se marcan uno de sus clásicos a base de maracas, un xilófono, un triángulo y una pandereta. Aunque, si por algo se caracteriza el programa de Fallon es por poner en situaciones muy ridículas a sus invitados y ellos no iban a ser menos.

Me gusta: Me gusta Cargando...