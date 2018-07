LOS DETALLES DE UN NUEVO DISCO DE ROD STEWART

A finales de septiembre se pondrá en circulación “Blood red roses”

Rod Stewart ha vuelto a la senda de la composición tras una primera década del siglo 21 en la que abuso de las versiones, sobre todo del cancionero americano. El punto de inflexión fue Time (2013), al que dió continuidad con Another country (2015), en cuya presentación comentaba: “Me he dado cuenta de que la única manera de escribir canciones es hacerlo de la forma más personal y honesta posible”. La honestidad parece que sigue siendo su referente en Blood red roses, su trigésimo séptimo álbum de estudio, cuyo lanzamiento se programa para el 28 de septiembre. Se trata de una colección de 13 cortes (más 3 en la edición deluxe), en la que no ha podido evitar en cualquier caso incluir 3 covers. Portada y tracklist están disponibles en la ficha que dedicamos a la obra.

Ya se ha estrenado el primer single, Didn’t I, acompañado de una voz femenina, la de Bridget Cady, habitual en las giras de Rod.

