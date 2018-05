Los dinosaurios de Bayona conquistan Madrid

La última entrega del mundo de los dinosaurios llega a los cines el próximo 7 de junio y lo hace, nada más y nada menos, que de la mano de Juan Antonio Bayona.

Cogiendo el testigo del gran Colin Trevorrow, Bayona se ha embarcado en esta superproducción estadounidense. Y es que todo apunta a que Jurassic World: El reino caído será todo un éxito en taquilla.

Producida por Steven Spielberg y contando en el reparto, de nuevo, con los protagonistas Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, la nueva entrega de la saga consigue trasladar al espectador a lugares que no habían sido explorados en la primera entrega de Jurassic World. Y es que fue, precisamente, que Spielberg produjera la película lo que impulsó a que Bayona se decidiera a unirse al proyecto.

El lunes 21 de mayo, un selecto grupo de personas pudo disfrutar del estreno adelantado del largometraje. Nada más salir del WiZink Center, donde se proyectó la película en primicia, los afortunados comenzaron a publicar en las redes sociales sus primeras impresiones: bastante positivas, en general. “Es la continuación que la saga merece. No solo es interesante tal y como se plantea, sino que lo que está por venir va a ser BRUTAL”, decía el periodista Adolfo Rodríguez.

Además, los actores protagonistas, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, visitaron España y estuvieron, como no podía ser de otra manera, acompañando a Juan Antonio Bayona en esta espectacular presentación. “Para los fans tan valientes de Madrid que estuvieron esperando bajo la lluvia y bajo el granizo por nuestra premiere mundial de ‘Jurassic World: El reino caído’. Vosotros sois la razón por la que hacemos estas películas. Sin vuestro apoyo, nunca hubiéramos estado aquí. Gracias, gracias y gracias. ¡Estamos muy agradecidos! ¡Tenemos los fans más comprometidos!”, escribía Bryce en su cuenta oficial de Instagram.

Y Chris Pratt tampoco se quedaba corto en sus agradecimientos: “Nada más llegar a la alfombra roja una lluvia torrencial comenzó a caer desde el cielo. ¡Todo el mundo se empapó y aún así se quedaron allí! Me siento muy agradecido. Lo siento por todo aquel con el que no pude hacerme una foto. Intenté hacerme tantas como me fue posible. Significó mucho para nosotros que os quedarais bajo la lluvia para conocernos. Os mando muchísimo cariño. Nunca os olvidaré”.

Me gusta: Me gusta Cargando...