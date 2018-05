Los fans de la boyband GOT7 acusan a Maluma de plagio por su canción ‘Marinero’

Maluma está disfrutando del lanzamiento de F.A.M.E. su nuevo disco que incluye varios éxitos del artista, entre ellos la balada ‘Marinero’. Y cuando parecía que todo era perfecto para el colombiano, los fans del grupo de K-Pop GOT7 han iniciado un movimiento en las redes contra el artista, al que acusan de plagiar con su canción la de ‘Thank You’, de la boyband. ¡Las comparamos!

El pasado 18 de mayo Maluma lanzó F.A.M.E., su nuevo disco que incluye hits como El Préstamo, Corazón, Felices los 4, o su último single Marinero.

Precisamente este último tema está en el punto de mira para los fans del grupo de K-Pop GOT7, ya que consideran que es un plagio en toda regla de la canción ‘Thank You’.

Según los fans de la boyband, Marinero tiene el mismo rasgueo y las mismas notas de la guitarra que ‘Thank You’, y reclaman justicia a través de las redes sociales con los hashtags #JusticeForGot7 y #PlagioAGot7.

Por su parte, Maluma no se ha pronunciado al respecto ni se espera que lo haga. Aunque esta no es la primera vez que acusan de plagio al colombiano. Los fans de Justin Biebertambién consideraron que el videoclip de El Préstamo era una copia del de ‘What Do You Mean?’ del canadiense.

Me gusta: Me gusta Cargando...