Los Gemeliers cambian al ‘Latino Urbano’

los Gemeliers ya no son los niños que eran, este par de hermanos han crecido y con ellos, sus canciones. Muchos desconocen su verdadero origen ya que no comenzó todo en el talent show de La voz Kids , sino que primeramente actuaron en Menuda Noche, un programa presentado por Juan y Medio presentador que ya ha dado a conocer a numerosos artistas a través de sus programas.

Pero antes de alcanzar la fama, también fueron partícipes en otro programa titulado Quiero Cantar, y después triunfarían con canciones como Grandes o No hay nadie como tú. Pero los gemelos más famosos de nuestro país no solamente cantan, también han protagonizado la saga Forever, publicada por Cristina Boscá “La trilogía comienza con ellos tal y como los conocí, algo más pequeños y como quizá muchos los recuerdan cuando piensan en ellos. Lo que estáis viendo ahora de ellos no es nuevo, es algo que iba gestándose y que intenté plasmar en mis novelas ”.

Sus nuevos temas Lento, Amor en Stereo y Tímida hacen que nos hagamos una idea de lo que estos muchachos han cambiado, así como son un pequeño preámbulo de su nuevos futuros trabajos donde no escucharemos tanto ese pop que les caracteriza sino que seremos espectadores de su transformación hacia el latino urbano.

