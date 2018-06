Los problemas de Mago de Oz en Bolivia

Mago de Oz estan de gira por por su 30 aniversario y su paso por Bolivia ha estado lleno de inconvenientes que han hecho que el viaje sea una verdadera odisea, incluyendo denuncias policiales, la cancelación de algunos conciertos y la detención de dos de sus integrantes (Txus, el batería y Mohamed, el violinista): “Todos estamos bien (dentro de lo posible) y estamos intentando olvidar esta mala experiencia. Gracias a todos los que estáis escribiéndonos preocupados y a tantas muestras de apoyo que estamos recibiendo” ha declarado el grupo que ya a anunciado que emitirá una explicación clara y concisa acerca de los acontecimientos ocurridos en ese país, “Hasta ahora hemos guardado silencio por las amenazas que nos hicieron tanto la Policía Boliviana como la empresa del susodicho hijo de la gran puta de Gustavo Tobar. Ahora nos toca hablar a nosotros. Tendréis las explicaciones pertinentes. Ahora necesitamos dormir y olvidar, pues llevamos 16 horas de viaje y tenemos concierto en Portoviejo”

Todo comenzó el pasado viernes 8 de junio en la ciudad de La Paz, ciudad en la que habían planeado tocar con una orquesta sinfónica pero que, finalmente, tuvieron que prescindir de ella debido a la “insuficiente gestión por parte del promotor local Gustavo Tovar. Cuando llegamos al recinto nos llevamos la sorpresa de las múltiples carencias que en cuanto a montaje y sonorización había”. Más tarde se vieron obligados a cancelar directamente el concierto a causa de la lluvia, las dispuestas con sus consiguientes acusaciones no tardaron en llegar, según el promotor, a la mañana siguiente, el grupo, no se presentó a la hora prevista para emprender el viaje a Potosi, que era la siguiente parada que debían hacer en Bolivia. Las detenciones llegaron como consecuencia de “estafa a víctimas múltiples” (por no dar el concierto en ambas ciudades), horas más tarde llegarían a un consenso por el cual Mago de Oz tocaría en La Paz, la noche del domingo, y a ese concierto podrían entrar con los tickets de las actuaciones canceladas.

El último mensaje por parte de la banda: “Desde aquí dejar claro que los fans bolivianos son lo mejor que nos ha pasado en estos días y que por ellos estamos dispuestos a volver algún día con otra empresa (que de echo ya se ha puesto en contacto con nosotros) ofreciéndonos hacer Diabulus in Opera -el espectáculo sinfónico- en las condiciones que se merecen nuestros fans, y que saben de la mala fama de este tipejo en Bolivia”.

