Lucha de estereotipo femenino Little Mix y Nicki Minaj

De nuevo vuelve con mas fuerza que nunca la banda girlband Little Mix, con su primer single de un nuevo álbum, y en este caso se une con la fuerza de la increible Nicki Minaj, con mucha energia con el tema “Woman Like Me” un tema que lanza un mensaje sobre el poder de la mujer, a traves de su letra y con imagenes en este videoclip, las divas luchan contra la igualdad de género, con todo esto lo que quieren reivindicar y luchar contra los esteretipos femeninos. A través de las imágenes, Jade Thirlwall, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Perrie Edwards se resignan a vivir en una mansión y a hacer lo que la sociedad les impone, igual que Nicki Minaj, que aparece en un cuadro y también se une a promover la igualdad de género, toda una lucha de estas grandes artistas que por supuesto no cabe duda de que es una guerra que ganarán.

