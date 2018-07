Madrid se rinde ante el impecable directo de Love of Lesbian en su 20 aniversario

Vino a la prueba de sonido y nos propuso tocar ella el piano y dejarse llevar por la canción. Nosotros tuvimos el acierto de dejarla fluir mientas no dejaba de disculparse y de repetir: ‘Luego me saldrá bien, lo prometo!’ y la escuchábamos mientras reíamos de ternura. Amaia es emoción indomable en estado puro. Ha sido precioso que se dejara liar y para todas las personas que estuvimos allí nos deja un recuerdo tatuado para siempre de una versión de ‘Allí donde solíamos gritar’ irrepetible. Gracias, bonita! Y mucha suerte. #loveoflesbian #020AniversarioLOL #madrid • 📷 de @oscarlafoxfoto

A post shared by Love of Lesbian (@loveoflesbian) on Jul 1, 2018 at 2:54am PDT