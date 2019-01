Malditos vecinos, Robbie Williams y Jimmy Page en guerra

Robbie Williams usa la música de Black Sabbath, Pink Floyd o Deep Purple como arma para ”atormentar” a su vecino, el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page. Lo hace por una disputa legal que sigue abierta entre ambas estrellas sobre la reforma que el primero quiere hacer en su vivienda, informó la BBC.

Los músicos son vecinos desde hace tiempo en el barrio londinense de Holland Park. Esta disputa vecinal lleva en auge desde hace 5 años desde el momento en el que el cantante de Angels fue autorizado a hacer una piscina en su sótano a lo que Page se opone porque según él ”podría dañar la estructura de su mansión gótica de 1875”

A la izquierda, el sótano que planea construir Robbie Williams

En una queja enviada al ayuntamiento del distrito de Kensington y Chelsea, firmada por un tal ”Johnny”, se acusa a Williams de poner discos de Pink Floyd y Deep Purple, antiguos competidores del grupo Led Zeppelin , a todo volumen, porque sabe que esto puede molestar a Page. En esa misma carta también se critica al cantante por disfrazarse con una peluca de pelo largo y una almohada debajo de la camisa para burlarse del aspecto del músico y compañero de Page en Led Zeppelin, Robert Plant, según el medio británico.

Al respecto, Williams ha respondido que dichas afirmaciones eran ”una invención y un sinsentido total”.

El pasado diciembre, el cantante de Take That recibió el permiso de construcción para llevar a cabo la reforma, sin embargo, el artista no puede comenzar con las obras hasta que los concejales reciban confirmación de que los niveles de vibración y los problemas de movimiento del suelo están bajo control.

Por otro lado, el ayuntamiento todavía tiene que decidir si Williams deberá pagar o no una fianza que podría perder en el caso de que se produzca algún daño en la propiedad de su vecino, el guitarrista de Led Zeppelin.

