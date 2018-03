Maluma presenta la versión en español de ‘Colors’ para el Mundial de Rusia 2018

Maluma ha presentado en directo la versión en español de Colors, para el Mundial de Rusia 2018. El colombiano ha adaptado el tema en inglés de Jason Derulo para darle al Mundial un sabor latino, siendo uno de sus mayores representantes.

Maluma es uno de los artistas que tendrá el honor de llevar su música a la Copa Mundial de Fútbol, que este año se celebrará en Rusia.

“Cuando me llamaron me infarté por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco”, explica en una entrevista previa a la presentación oficial de ‘Colors’, la canción que presentó Jason Derulo para el Mundial y que el colombiano ha adaptado al español.

“El reto más grande era hacer algo totalmente contrario a Jason Derulo. Él es un cantante de R&B y yo quería darle un toque Maluma, un toque latino”. Además, explica que tiene una gran amistad con él y que no es la primera vez que trabaja con él: “Jason es amigo mío y tengo una canción ya con él que todavía no ha salido”.

