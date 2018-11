Mariah Carey y su tema “All I want for Christmas is you” entra de núevo en la lista de éxitos de Estados Unidos

Es ya una tradición tan arraigada como la misma Navidad: El villancico “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey ha hecho ya su reentrada anual en el Billboard Hot 100, la lista de singles de Estados Unidos, dando así el pistoletazo de salida oficial a la temporada navideña. En su reentrada de 2017, “All I want for Christmas is you” alcanzó la novena posición, marcando así la primera vez que entraba en el siempre ansiado Top 10 después de 23 años desde su lanzamiento original.

El celebérrimo single de la diva estadounidense, editado originalmente en 1994, ha entrado en la lista de esta semana en el puesto 29, por lo que se espera que pueda subir escalando aún un poco más hasta fin de año. Además, el villancico ha vuelto al puesto 23 en Ventas Digitales de Canciones con 8.000 descargas, subiendo un 49 por ciento respecto a la anterior semana, según datos de Nielsen Music. Aparte de vivir de este ímpetu navideño y nostálgico, Mariah Carey debutó recientemente en la lista de álbumes de Estados Unidos en el número 5 con su último álbum, Caution. Asimismo, su álbum Merry Christmas (1994), en el que está su gran éxito, subió del 102 al 50. En la lista de Streaming Songs “All I want for Christmas is you” se sitúa en el puesto 30, también con un 49 por ciento de incremento, en este caso para llegar hasta 14,4 millones de escuchas en territorio estadounidense únicamente, y la verdad que este tema es un clasico cuando estamos en puertas de celebrar la Navidad.

