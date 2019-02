Maroon 5 defraudó en la Super Bowl

Los Patriots se alzaron con su sexta Super Bowl ante los Rams de Los Ángeles, en un partido en el que se dio la anotación más baja de la historia con un mero 13-3 y un simple 3-0 al descanso. Por su parte, Maroon 5 se presentaba al evento como protagonista al descanso, pero, sin embargo, el espectáculo defraudó y la banda de Adam Levine no estuvo a la altura de una Super Bowl plagada de controversia en la que nadie quería actuar.

Varios artistas se habían negado, como Rihanna o Cardi B. Sin embargo, Maroon 5 actuó ante decenas de millones de espectadores televisivos, a los que hay que sumar los 70.000 asistentes al evento. A pesar de que animaron al público con algunos de sus temas, como “This Love”, “Girls Like You”, “Sugar” o “Moves Like Jagger” estos fueron acompañados de un gasto desmesurado e injustificado en pirotecnia y linternas chinas que poco o nada aportó al espectáculo.

Acompañaron su actuación de un coro gospel, con el que intentaron suplir la fuerza que les faltó actuando. Además, cabe destacar un elemento que lleva semanas creando polémica, y es que Maroon 5 no se arrodillaron en ningún momento, como Roger Waters había sugerido, como señal de apoyo para las medidas racistas de la NFL.

La iluminación, los lasers y la muchedumbre bailando alrededor del escenario como locos, consiguió hasta cierto punto darles un pequeño impulso, pero sin embargo, este se quedó un poco corto.

Junto a Maroon 5, Travis Scott dejó una breve, por no decir cortísima intervención, con “Sicko Mode”. Más tarde, entrarían en escena Big Boi de OutKast y compañía para hacer “The Way You Move”.

Levine se quitó la camiseta en “Moves Like Jagger”, siendo este uno de los focos de atención del público y de las críticas, ya que de nuevo, el gesto no aportó nada. Así concluyó una actuación que no estuvo a la altura de eventos anteriores, protagonizados por nombres como Prince, Paul McCartney, The Rolling Stones, The Who, Bruce Springsteen o U2.

