Maroon 5 versiona ‘Three Little Birds’ de Bob Marley

Estamos a las puertas del verano y así lo celebra Maroon 5 que se ha animado con el reggae. El grupo estadounidense ha versionado el tema Three Little Birds de Bob Marley.

Tras reivindicar el ‘Girl Power’ en el vídeo de Girls Like You, Maroon 5 ha versionado una de las canciones más emblemáticas de Bob Marley, Three Little Birds.

La banda de Adam Levine ha lanzado su versión del tema, en la que han fusionado el reggae con su estilo más pop, y el resultado es sorprendente. Asimismo, la canción viene acompañada de un original videoclip, protagonizado por el grupo, y que, a través del color y de lo futurista, transmite buen rollo.

La canción original, publicada en 1980, ha sido versionada por grandes artistas como Connie Talbot o Gilberto Gil.

