Matt Reeves podría hacer un nuevo ‘Batman’ fuera de ‘DC’

Hace tan solo dos días conocíamos la noticia de que Matt Reeves (conocido por dirigir el Caballero Oscuro) podría crear una nueva franquicia ajena al Universo DC, a pesar de que es uno de los superhéroes más conocidos de esta empresa de comics.

The Hollywood Reporter asegura que el primer borrador del guión, en el que ha trabajado por más de un año, ya podría haber sido entregado, mientras que The Wrap, otro medio, especula acerca de la trama del film, o los filmes, asegurando que conoceremos el proceso de crecimiento del personaje principal, Bruce Wayne, por tanto, no es una nueva historia en sí, es otra forma de contar los inicios de esta historia.

También es noticia Batwoman ya que va a aparecer en el crossover que hará este año DC en las cuatro series que tiene en antena, así lo ha confirmado Stephen Amell (protagonista de Arrow): “Por primera vez, lucharemos junto a Batwoman, que es algo alucinante. El crossover se emitirá en diciembre. Tengo que dejaros porque me voy a comenzar a rodarlo”, a pesar de que no ha habido más declaraciones, el simple hecho de que aparezca este personaje abre las posibilidades (y las especulaciones entre los fans) de que se cree una serie sobre el universo de Batman.

Batwoman nace en 1956 con el fin de otorgarle una novia a Batman, del cual se sospechaba que era gay por su relación con Robin, pero con la llegada de Crisis en Tierras Infinitas quedó fuera de la continuidad narrativa del personaje masculino y por ende, del mundo de los superhéroes, hasta que llegó la serie 52 y la devolvió a la actualidad del universo DC, incluso terminaría convirtiéndose en la primera heroína lesbiana protagonista de una editorial.

