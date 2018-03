La gala de los Oscar 2018 ha sido, especialmente, hispanoamericana. Guillermo el Toro, además de alzarse con los máximos galardones de Mejor Director y Mejor Película por La forma del agua, consiguió que la banda sonora de su película, compuesta por Alexandre Desplat, fuera reconocida como la mejor de las cinco candidatas.

El premio a la Mejor Canción fue para “Remember me“, de la película Coco que, además, obtuvo el premio a Mejor Película Animada. La cantante mexicana Natalia Lafourcade, acompañada de Gael García Bernal y Miguel, subió al escenario para interpretar el tema central del largometraje. Lo hicieron en compañía de un show muy vistoso que contó con varios bailarines vestidos con los típicos trajes mexicanos y un escenario totalmente decorado para la ocasión. “Remember me” competía con otros tres grandes temas: “This is me”, de El gran showman; “Stand up for something”, de Marshall; y “Mighty River”, de la película Mudbound.