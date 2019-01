Michael Jackson a Broadway

El “rey del pop” llega a Broadway con un musical inspirado en su vida.

“Don’t Stop Til You Get Enough” se presentará en el Teatro Nederlander de Chicago del 29 de octubre al 1 de diciembre, antes de llegar a New York.

Lynn Nottage, ganadora de dos premios Pulitzer, es la encargada de elaborar el guión en base a las mejores canciones del Rey del Pop. El ganador del premio Tony, Christopher Wheeldon se encarga de la coreografía y dirección.

El cantante, todo un icono del panorama musical batió récords en la venta de discos y fue galardonado con 13 premios Grammy. En 1983 se convirtió en la estrella del pop internacional con el lanzamiento de “Thriller”, el álbum mejor vendido de todos los tiempos con éxitos como “Beat It” y “Billie Jean”.

Nos dejó en el 2009 y este año se cumple una década de su muerte, pero tendremos que esperar hasta el 2020 para el estreno de esta obra.

