Miley Cyrus desnuda chupando una porra o con un dildo en la boca, son algunas de las fotos de su polémica nueva sesión

Ver a Miley Cyrus desnuda no es nada extraño a estas alturas y ella es consciente de ello. Por eso en un intento por volver a llamar la atención y ser el centro de la polémica ha realizado una sesión de fotos para la revista Candy Magazine donde podemos verla con sus pechos al descubierto como es habitual, pero provocando con una porra de policía en la boca y luciendo la gorra y los pantalones del mismo uniforme; con un enorme dildo sujetado con un arnés en su entrepierna; o lamiéndose la axila. Sin depilar, claro.

Miley Cyrus sabe que no es suficiente con mostrar su cuerpo completamente desnudo para seguir siendo el centro de todas las miradas. Por eso ha realizado una nueva sesión de fotos para Candy Magazine realizada por su inseparable e igual de polémico Terry Richardson.

Se trata de una edición limitada de la publicación llamada Candy Transversalque cuenta con nueve portadas diferentes de la cantante, a cuál más provocadora. La primera que escogió la propia Miley para compartirla en sus redes fue la que aparece en topless, con gorra y pantalones de policía y chupando una porra.

Pero aún hay más. Todos sabemos la afición que tiene la artista por lamer todo lo que se encuentra y en otra podemos verla doblándose sobre sí misma hasta alcanzar con la boca un enorme dildo negro que lleva sujeto a su entrepierna o intentando lamer su axila sin depilar.

Miley Cyrus protagoniza una polémica sesión de fotos para Candy Magazine

