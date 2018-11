Miley Cyrus presenta su nuevo proyecto con Mark Ronson, mediante Instagram

La cantante Miley Cyrus ha regalado un pequeñísimo adelanto de su nuevo single a sus seguidores de Instagram. “Nothing Breaks Like a Heart”, así se llama el nuevo single de la artista, que una vez más, renace de sus cenizas. Hacer borrón y cuenta nueva está de moda en Instagram. Cada vez son más las artistas que, en vistas del lanzamiento de un nuevo álbum, borran todas sus fotos de la red social y empiezan, desde cero, con la promoción de su nueva música. Ya lo hizo Taylor Swift cuando lanzó ‘Reputation’ y la propia Miley Cyrus el año pasado, cuando abandonaba la vena gamberra que conocimos en ‘Bangerz’ para resurgir con una imagen dulce y angelical. Miley Cyrus cambiaba de rol y publicaba ‘Younger Now’ y ahora, un año después, vuelve a sorprendernos con algo nuevo. Algo que, por ahora, es todo un misterio.

me and @MileyCyrus making the strings bleed for that heartbreak 💔 pic.twitter.com/En8F8QXO0d — Mark Ronson (@MarkRonson) November 27, 2018

La intérprete de la controvertida Wrecking Ball ha publicado en su Instagram pequeños avances de lo que será su colaboración con Mark Ronson, que lleva por título ‘Nothing Breaks Like a Heart‘. En los vídeos se puede ver a una niña jugando con balas, un payaso corriendo una bola de discoteca con forma de corazón roto. Aunque está previsto que este primer single salga el próximo 29 de noviembre, no será hasta el 15 de diciembre cuando Ronson y Cyrus se suban al escenario del Saturday Night Live para presentarla en directo. ¡Seguiremos informando!

