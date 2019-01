‘Moderation’ y ‘Haunted House’, las nuevas canciones de Florence + The Machine

Florence + The Machine se encuentra de gira por Oceanía con ‘High as Hope’, su último álbum publicado en junio de 2018. El grupo liderado por Florence Welch tocó en uno de los conciertos una canción desconocida que hizo enloquecer a los fans.

Ahora el grupo ha lanzado oficialmente dos canciones que quedaron fuera de su último álbum. La primera se llama ‘Moderation’, la que algunos fans pudieron escuchar en directo en uno de los conciertos. “Se trata de llegar al exterior y de estar enojados porque alguien no puede darte lo que quieres, pero el coro vino de un recuerdo de la infancia de que te lo contaron en la iglesia”, declaró Zane Lowe sobre ‘Moderation’ en entrevista para Beats 1 Music. “Fue escrita mientras componía ‘High As Hope‘. Fue una de esas canciones que no calzaban con el álbum”, declaraba Florence Welch. La canción ha sido producida por James Ford.

La segunda canción se titula ‘Haunted House’, una canción más intimista acompañada de piano y tambores, la voz de Florence y los coros. A diferencia de la anterior, esta canción ha sido producida por Matthew Daniel Siskin.

El grupo ya ha tocado ambas canciones en directo, pero ahora se pueden escuchar a través de las plataformas de streaming y se presentan como una continuación de ‘High as Hope’.

