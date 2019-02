Originario del estado de Ohio, James Ingram comenzó su carrera musical con la formación Revelation Funk, para más tarde tocar el teclado para el célebre Ray Charles. El artista, ganador de un premio Grammy, conocido por sus conmovedores éxitos R&B, falleció a la edad de 66 años.

“Pedí a mi amigo más querido y compañero creativo James Ingram por el Coro Celestial”, comentaba Debbie Allen en sus redes sociales. “Siempre será apreciado, querido y recordado por su genio, su amor por la familia y su humanidad“.

I have lost my dearest friend and creative partner James Ingram to the Celestial Choir. He will always be cherished, loved and remembered for his genius, his love of family and his humanity. I am blessed to have been so close. We will forever speak his name.❤️ pic.twitter.com/TDJfpbbJWa

— Debbie Allen (@msdebbieallen) January 29, 2019