Natti Natasha sufre un desamor en ‘Quien Sabe’, su tema en solitario

Natti Natasha presenta Quien Sabe, una bachata que viene acompañada de un videoclip que parece salido de una telenovela. La cantante vive un desamor y así nos lo muestra a través de las imágenes.

Tras triunfar con Criminal, Natti Natasha conquistó las pistas de baile Sin Pijama, con Becky G, y más tarde siguió la fiesta y, le fue infiel a su pareja, aunque ella y Thalía dicen No me acuerdo. Después de dar la bienvenida al verano con Zum Zum junto con Daddy Yankee, la cantante saca su lado más romántico con Quien Sabe.

Esta bachata llega después de varias colaboraciones de la artista de origen dominicano, que al parecer también triunfará en solitario. Natti Natasha y su Quien Sabe, donde habla de un desamor, ha llegado con fuerza a YouTube, y se ha convertido en uno de los vídeos más reproducidos desde su lanzamiento.

“La gente desde hace mucho tiempo me pedía una canción sola y sentí que este era el momento para hacerlo, se me presentó la oportunidad y no hay mejor forma que hacerlo que con la música que crecí, la música que representa mi bandera y ese género musical que nos llena de sentimientos como lo es la bachata“, escribía en Instagram junto a un adelanto del videoclip, protagonizado por ella misma y en el que transmite el sentimiento de la letra.

Me gusta: Me gusta Cargando...