Netflix hará una serie de Dolly Parton

Todos conocemos la plataforma de Netflix y sus grandes apuestas para hacer las mejores series y películas, si bien no siempre acierta por mucho que cuenten con un buen reparto, como pasó con Gypsy, si que hay muchas ocasiones en las que acierta de pleno como con Orange is the new black o Narcos. Pues bien, ayer conocíamos la noticia de que se han embarcado en un nuevo proyecto para relatarnos la vida de la actriz y cantante Dolly Parton.

La plataforma haría una serie de ocho episodios donde cada uno se centra en un clásico diferente de la carrera musical de Dolly, pero se desconocen las canciones de las que harán uso para contar su historia. Cabe destacar que, además de haber compuesto la banda sonora de más de 500 proyectos (entre ellos el nuevo film de Deadpool), haber ganado 7 Grammys y haber estado nominada a los Oscars en 2 ocasiones (por sus dotes como cantante y no, por sus actuaciones), ha sido partícipe como actriz en al menos 35 títulos.

Me gusta: Me gusta Cargando...