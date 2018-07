‘Ni la hora’ el nuevo single de Ana Guerra junto con Juan Magan

Después de haberlo petado con ‘Lo malo’, canción que para muchos era una clara ganadora del festival de Eurovisión o que, al menos, tendría más posibilidades que ‘tu canción’, una balada demasiado lenta con la que (quizás) pretendían imitar al anterior ganador, Salvador Sobral, para optar a los puestos más altos, claramente la jugada no salió así y muchos de aquellos fans que votaron por esta canción acabron bastante decepcionados.

El caso, es que, la ya ex triunfito Ana Guerra, ha sacado una nueva canción junto con Juan Magan que, parece ser que, va a ser otro temazo, otra canción del verano que terminará bailando todo el mundo. Lo sorprendente es que tanto con ‘Lo malo’ como con ‘Ni la hora’, Ana, continúa reivindicando su postura de no necesitar a nadie para estar bien, si, por nadie nos referimos a ningún hombre, como muy bien dice en este single: “Hola, mira que bien me va sola, nadie a mí me controla. Y, aunque me lo pidas, no te doy ni la hora”.

